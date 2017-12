Zonas sul, oeste e parte da leste de SP estão em estado de atenção para chuvas

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou todos os bairros das zonas sul e oeste da capital paulista em estado de atenção na tarde deste sábado, 28, diante das formações de chuva que aparecem no céu da cidade. A região de São Miguel Paulista, na zona leste, também está em atenção.

Segundo boletim do CGE, "imagens de radar meteorológico apontam precipitação moderada com pontos fortes em diversos bairros" por volta das 16h40.

Há, de acordo com o boletim, possibilidade de enchentes. "Com o elevado volume de chuvas que atingiu as imediações do ABC paulista, o córrego Ribeirão dos Meninos extravasou em dois pontos da região (Santo André e Clube São José). O transbordamento nas cidades vizinhas pode trazer complicações aos bairros das zonas Sul e Sudeste da Capital nas próximas horas."

A temperatura no domingo deve cair e deve ventar na cidade, mas a possibilidade de chuvas é baixa.