Zonas sul e leste lideram número de mortes de ciclistas Mais da metade das mortes no trânsito de São Paulo envolvendo ciclistas no ano passado ocorreu nas zonas sul e leste. Foram 16 acidentes fatais em vias da região sul e outros 13 na leste - de um total de 49 mortes em 2010. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a região norte aparece com 6 mortes de ciclistas e a oeste, com 5 - três deles somente no bairro de Pinheiros. O centro da cidade teve duas mortes.