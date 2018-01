Zonas oeste e sul concentram piores trechos de lentidão

A cidade de São Paulo registrava 117 quilômetros de lentidão às 9 horas desta sexta-feira, 6. As zonas oeste e sul eram as regiões com mais trechos de trânsito carregado, com 35 e 36 quilômetros de extensão, respectivamente. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Seis pessoas ficaram feridas após um ônibus bater em uma mureta da Avenida General Olímpio da Silveira. O coletivo ainda ocupava parte da via, deixando o trânsito lento no local. Na Avenida Ibirapuera, três carros bateram, sem deixar feridos. Já na Marginal do Pinheiros, uma pessoa ficou ferida após a colisão entre dois veículos e uma moto. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local entre Pontes dos Remédios e Limão, com 8.800 metros; pista expressa entre Ponte do Piqueri e Rua Milton Rodrigues, com 5.497 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.300 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista local entre Pontes dos Remédios e Limão, com 8.800 metros; pista expressa entre Ponte do Piqueri e Rua Milton Rodrigues, com 5.497 metros Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Trinta e Um de Março