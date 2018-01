Zonas norte e oeste registram pontos de alagamento intransitáveis

SÃO PAULO - As zonas norte e oeste da capital estão com pontos de alagamento intransitáveis por causa das fortes chuvas que atingem a cidade neste sábado, 21. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, há cinco trechos nessas condições nos bairros de Santana, Butantã e Lapa.

Em Santana, na zona norte, os dois trechos alagados estão na Avenida Olavo Fontoura: um nas imediações da Praça Campo de Bagatelle e outro na altura do número 1.400. No Butantã, na zona oeste, é na Praça Panamericana.

Na Lapa, também na zona oeste, foram registradas inundações na Ponte Fepasa e a Rua Joaquim Manuel de Macedo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este domingo, 22, deve ser nublado e com pouca chuva na capital. As temperaturas devem variar entre 19 ºC e 24 ºC.