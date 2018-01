Zonas norte e oeste ganham 25 lombadas Mais 25 radares foram autorizados a funcionar ontem na capital paulista, de acordo com portaria publicada pela Prefeitura no Diário Oficial. Os aparelhos, do tipo lombada eletrônica, estão instalados nas zonas norte e oeste e já aplicam multas. A velocidade máxima é entre 40 e 50 km/h.