Zona sul tem quase metade dos congestionamentos da cidade

A zona sul da cidade continuava concentrando grande parte dos trechos congestionados registrados por volta das 9 horas desta quinta-feira, 12, com 37 quilômetros de extensão. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram medidos 91 quilômetros de lentidão às 8h55. A Marginal do Pinheiros e a Avenida dos Bandeirantes eram as vias com maiores trechos de morosidade na região. Acidentes O tráfego ficou complicado na pista expressa sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros. Dois acidentes envolvendo moto aconteceram próximo à Ponte João Dias, deixando dois feridos. Um deles a moto colidiu com um veículo de passeio e outro foi uma queda de moto. Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Uriel Gaspar, com 4.300 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie, com 4.190 metros; e entre Pontes João Dias e Nova do Morumbi, com 4.040 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie, com 4.190 metros; e entre Pontes João Dias e Nova do Morumbi, com 4.040 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Uriel Gaspar Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Marco