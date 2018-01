Zona sul tem pelo menos três acidentes na manhã desta sexta-feira

SÃO PAULO - Pelo menos três acidentes aconteceram no início da manhã desta sexta-feira, 4, na zona sul de São Paulo. Na Estrada do Campo Limpo, na altura da Avenida Anasé, a colisão entre um carro e caminhão chegou a interditar duas das três faixas da pista no sentido bairro. O Corpo de Bombeiros fez o atendimento de cinco vítimas, entre elas uma gestante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu duas vítimas, e as outras duas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Predreira. O acidente aconteceu por volta das 5h30, e ainda há bloqueio na pista, agora apenas na faixa da direita.

No distrito do Itaim Bibi, a colisão traseira entre um carro e um caminhão interditou duas faixas da direita da Avenida dos Bandeirantes, na altura da Rua João Carlos Mallet, no sentido da Marginal do Pinheiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento foi às 5 horas, e a vítima, uma mulher de 60 anos, foi socorrida pela ambulância do convênio privado Prevent Senior. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou trânsito por aproximação, apenas.

E, no cruzamento da Avenida Interlagos com a Rua Monsenhor de Freitas, um carro capotou após se envolver em uma colisão por volta das 5 horas. Houve bloqueio total da pista sentido centro, mas os agentes da CET estiveram na área indicando o desvio dos carros pela Rua Monsenhor de Freitas. Por volta das 7h30, a pista já estava liberada.

Mortes

Na zona leste, duas pessoas morreram e ao menos mais quatro ficaram feridas em um acidente que envolveu seis veículos na Rodovia Ayrton Senna, no final da noite desta quinta-feira, 3. Segundo a concessionária Ecopistas, o engavetamento aconteceu na altura do quilômetro 13 no sentido interior da rodovia, na região da Penha.