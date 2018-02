Zona sul tem noite violenta com 2 mortes Três pessoas foram baleadas e duas morreram na noite de anteontem na região do Jardim São Luiz, na zona sul de São Paulo, em mais um crime executado por motoqueiro e garupa. Segundo testemunhas, os policiais militares que foram até o local para atender a ocorrência recolheram as cápsulas das balas, o que dificulta a investigação.