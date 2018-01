Zona sul segue com maior parte dos trechos de lentidão

A zona sul de São Paulo concentrava 40 quilômetros de lentidão, entre os 89 quilômetros registrados às 9 horas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em toda a cidade. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET A Marginal do Pinheiros e a Avenida dos Bandeirantes continuam com trechos de lentidão. Acidentes Duas quedas de motos atrapalharam o trânsito nas Avenidas Santo Amaro, na zona sul, e na Marquês de São Vicente, na zona norte, deixando dois feridos. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista expressa entre Rua Quintana e Ponte João Dias, com 6.290 metros; pista local entre Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense, com 5.140 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto, com 4.639 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista expressa entre Rua Quintana e Ponte João Dias, com 6.290 metros; pista local entre Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense, com 5.140 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e rua Trinta e Um de Março