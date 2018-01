Zona sul de SP tem janeiro mais chuvoso dos últimos 70 anos

Os moradores da zona sul de São Paulo vivem o janeiro mais chuvoso dos últimos 70 anos, segundo registros da Climatempo. Nesta madrugada, a região foi uma das mais atingidas pelo temporal que castigou a Grande São Paulo.

Segundo a Climatempo, a estação meteorológica da USP, localizada perto do zoológico, registrou um acumulado de 80,4 milímetros entre a noite de quarta, 20, e a manhã desta quinta-feira, 21. Desde 1º de janeiro até esta quinta, a zona sul já acumulava 452,2 milímetros de chuva.

PELA CIDADE

Com a chuva desta madrugada, a capital já teve 33% a mais de chuva do que a média prevista para o mês de janeiro, de 239 milímetros, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Desde o início do mês, a cidade registrou 316,9 milímetros de chuva.

De acordo com a equipe de meteorologia do CGE, a previsão é de novas chuvas durante o final da tarde e o início da noite, oscilando entre intensidade fraca a moderada.

Choveu mais nos bairro da Vila Mariana (112mm), Consolação (101,3mm), Lapa (98mm), Ipiranga (89,9mm), Pinheiros (79,7mm) e Freguesia do Ó (79,2mm). Na divisão por regiões a zona oeste foi a que recebeu o maior volume, com 81,7mm, seguida pelo centro, com 59,1mm, depois a zona sul, com 56,9mm, zona leste, 47,2mm e zona norte, com 46,6mm.