Zona sul concentra piores trechos de lentidão nesta quinta

A zona sul de São Paulo concentra 23 quilômetros de ruas e avenidas congestionados do total de 70 quilômetros registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 8 horas desta quarta-feira, 12. A Avenida dos Bandeirantes era a via com o maior trecho de lentidão, chegando a mais de cinco quilômetros de extensão por conta do excesso de veículos. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre duas motos, na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo, junto à Avenida Paes de Barros. Um outro motociclista se feriu ao bater em uma viatura policial, na Avenida Amador Bueno da Veiga. A faixa exclusiva de ônibus da Avenida Ordem e Progresso, próximo à Praça Luís Carlos Mesquita, na Barra Funda, está interditada, prejudicando o tráfego na região. Um carro colidiu com uma coluna de sinalização, que caiu sobre a rede elétrica dos trólebus. Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e Nova do Morumbi Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Ruas Oscar Freire e Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Guilherme Dumont Villares e Rua Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Anselmo Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março