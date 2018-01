Zona sul concentra piores trechos de lentidão nesta quarta

A zona sul de São Paulo acumulava 30 quilômetros de trânsito carregado, do total de 74 quilômetros registrados às 8 horas desta quarta-feira, 11, em toda a cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O motivo era o excesso de veículos. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Uma pessoa ficou ferida no começo da manhã, após uma Kombi colidir contra um caminhão e tombar, na Rua Otto de Alencar junto com a Rua Justo Azambuja, no Cambuci. Outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e um veículo, na Avenida Robert Kennedy, próximo à Avenida Nossa Senhora do Socorro. Árvores Cerca de 17 árvores que caíram durante as fortes chuvas de ontem permaneciam ocupando vias públicas, mas sem atrapalhar o trânsito, segundo a CET. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert, com 9.530 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e Nova do Morumbi, com 3.810 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro, com 3.300 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista local entre Ponte Cidade Jardim e Nova do Morumbi Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ruas Cavalcanti de Albuquerque e Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Aclamado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson