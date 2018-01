Zona sul concentra piores trechos de lentidão nesta manhã

A zona sul da capital paulista acumulava 40 quilômetros de lentidão, de um total de 105 quilômetros registrados em toda a cidade, às 9 horas desta terça-feira, 3. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 12,4% do total de 835 quilômetros monitorados pela empresa estavam com trânsito carregado. Alguns acidentes entre motocicleta e automóvel ajudavam a complicar ainda mais o trânsito na região, principalmente na Marginal do Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes. Acidentes Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes envolvendo auto e moto na pista expressa sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros. Um dos acidentes ocorreu próximo à Avenida Escola Politécnica e outro junto à Ponte Cidade Universitária. Na Rua Bento Andrade com Rua Henrique Martins, em Moema, um ônibus bateu em uma bicicleta, deixando um ferido. Outro motociclista se feriu após a moto cair, na Rua Bartolomeu Paes, e outro na Rua da consolação, após a moto colidir com um carro. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Pedro Chaves, com 5.130 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Jose Jannarelli Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva; e entre Pontes Castelo Branco e Bandeirantes Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Trinta e Um de Março e Luis Gama