Zona sul concentra piores trechos de lentidão

A zona sul da capital paulista concentrava os piores trechos de congestionamento por volta das 9 horas desta sexta-feira, 9, acumulando 16 quilômetros de pontos com lentidão, entre os 49 quilômetros registrados em toda a cidade às 8h55 pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET O atropelamento de um pedestre por um veículo de passeio, na Avenida Alcântara Machado, junto com a Rua do Hipódromo, contribuía para a lentidão na região. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense, com 5.140 metros; pista expressa entre Rua Quintana e Ponte Américo Brasiliense, com 3.580 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna I e Rua Ribeiro de Lima, com 6.490 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: - Marginal Pinheiros: - Avenida Morumbi: - Avenida Ibirapuera: Zona Oeste - Avenida Rebouças: - Ligação Leste-Oeste: - Avenida Francisco Morato: Zona Norte - Marginal Tietê: - Corredor norte-sul: - Avenida Cruzeiro do Sul: - Avenida Braz Leme: Zona Leste - Radial Leste: - Avenida Aricanduva: - Avenida Salim Farah Maluf: Centro - Avenida do Estado: - Avenida Paulista:S