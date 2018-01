Zona sul concentra piores trechos congestionados da capital

A zona sul de São Paulo concentrava os piores trechos de lentidão por volta das 9 horas desta quarta-feira, 4, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET As pistas dos dois sentidos da Marginal do Pinheiros acumulavam cada uma mais de cinco quilômetros de trânsito carregado, devido ao excesso de veículos. De acordo com a CET, às 9 horas foram registrados 92 quilômetros de congestionamentos, cerca de 11% do total de 835 quilômetros monitorados pela empresa. Acidentes Três acidentes entre auto e moto deixaram quatro feridos, em regiões diferentes da cidade. Dois deles aconteceram em cima de pontes, um na ponte dos Remédios, na Marginal da Marginal do Tietê, e outro na Ponte Eusébio matoso, na Marginal do Pinheiros. Outro acidente aconteceu na pista sentido centro da Radial leste, junto à Rua Pinhalzinho. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense, com 5.140 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.690 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense, com 5.140 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Viaduto Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Euclides Figueiredo e Viaduto Indianópolis Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Trinta e Um de Março e Jaguara