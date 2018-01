Zona sul concentra metade dos congestionamentos da cidade

Metade dos trechos congestionados estavam localizados na zona sul da capital paulista, por volta das 10 horas desta segunda-feira, 22. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho represemtam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h48 a cidade registrava 14 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito carregado. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista local entre Pontes Ary Torres e Nova do Morumbi, com 2.980 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 1.810 metros; - Avenida Rebouças, sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina, com 1.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista local entre Pontes Ary Torres e Nova do Morumbi Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira