Zona sul concentra 29 km de trânsito carregado

Os motoristas que trafegavam pela zona sul da capital paulista enfrentavam vários pontos de trânsito complicado por volta das 9 horas desta sexta-feira, 12. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a região concentrava 29 quilômetros do total de 91 quilômetros de congestionamentos registrados às 8h56 pela empresa. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.699 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Rua Curitiba e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Viaduto Diário Popular e Rua da Cantareira