Zona oeste de São Paulo ainda tem trechos de ruas no escuro

Maíra Teixeira, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Ainda permanecem sem luz trechos de ruas em Perdizes, Sumarezinho e na Vila Suzano, na região do Morumbi, todos bairros da zona oeste da capital.

A energia elétrica foi restabelecida totalmente nas ruas das zonas leste e sul (às 19h), oeste (às 20h) e centro (às 20h30) desta quinta-feira, 25.

De acordo com a AES Eletropaulo, as fortes chuvas que atingiram a capital no fim desta tarde, derrubaram dezenas de árvores causando a o rompimento de fios e a interrupção do serviço.

No Sumarezinho, as ruas que têm trechos ainda sem luz são Heitor Penteado, Oscar Caravelas. Em Perdizes, trechos das ruas Cardoso de Almeida e Largo Padre Péricles. A previsão da AES Eletropaulo é de que seja feita a religação às 0h nestes locais.

Na Vila Suzano, onde uma grande árvore caiu sobre a fiação da Rua Marechal Hastimphilo de Moura, a previsão de restabelecimento do serviço é às 0h30.

Além da via onde a árvore caiu, destruindo parte da fiação e de um poste, estão se luz trechos de ruas Armando Franco Soares Caiobi, José Horácio Meirelles Teixeira.