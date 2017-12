Zona norte terá mais faixas de ônibus na 2ª

No Tucuruvi, a medida será na Avenida Nova Cantareira, sentido bairro, entre a Avenida Água Fria e Rua Agente Gomes, das 17h às 20h. No eixo centro, será da Avenida Tucuruvi à Rua Domingos Calheiros, de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h.

No mesmo horário haverá restrição na Avenida Água Fria, no sentido centro, entre a Rua Jerônimo Dias e a Nova Cantareira. Os ônibus ainda poderão circular com exclusividade na Rua Coronel Sezefredo Fagundes, no sentido centro, entre a Rua Monte D'Ouro e a Tucuruvi.

O mesmo ocorrerá nas Ruas Maria Cândida e Doutor Olavo Egídio. Na primeira, a faixa será entre a Rua Guaraçaí e a Avenida Luís Dumont Villares. Na segunda, a faixa será adotada entre as Avenidas Luís Dumont Villares e Cruzeiro do Sul. Ambas serão das 17h às 20h.

Nesse mesmo horário de rush noturno também será acionada a faixa exclusiva de ônibus na Avenida Tucuruvi, no sentido bairro, entre as Rua Domingos Calheiros e Coronel Sezefredo Fagundes.

Na mesma área e horário, será adotada faixa na Rua Monte D'Ouro, sentido bairro, entre as Avenidas Tucuruvi e Sezefredo Fagundes. Ao mesmo tempo funcionará a restrição na Rua Domingos Calheiros, sentido bairro, entre a Nova Cantareira e a Tucuruvi.

Pela manhã, das 6h às 9h, a Avenida Tucuruvi ainda terá faixa entre a Avenida Guapira e a Rua Paulo de Faria. Na Avenida Água Fria, no pico da manhã, a ativação será no sentido centro, entre a Rua Jerônimo Dias e Nova Cantareira.

Zona sul. Os ônibus também poderão circular com exclusividade nas Ruas do Lava-pés (da Rua do Glicério ao Largo do Cambuci) e Independência (até a Av. Dom Pedro I), no Cambuci, em dias úteis, das 17h às 20h, no sentido bairro.