Zona norte de SP tem queda de granizo e chuva forte

Atualizado às 21h37

Segundo relato de moradores, houve queda de granizo nos bairros do Limão, Mandaqui e Vila Romana, e em alguns bairros das cidades de Guarulhos, Carapicuíba e Mairiporã. No Campo de Marte também houve registro de pedras de gelo às 20h50.

A Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) interrompeu a circulação entre Osasco e Grajaú por volta das 19h45, depois que houve uma falha no sistema de energia.

"Eu estava indo da Estação Berrini para a Estação Morumbi e, quando passávamos embaixo de uma ponte, deu um clarão, como se tivesse estourado uma bomba", relata a passageira Bárbara Naliato, de 28 anos. "O trem parou, as luzes apagaram e foram acesas as luzes de emergência. Aí o trem começou a se mover muito lentamente até a Estação Morumbi, onde nos informaram que houve uma pane no sistema e que técnicos trabalhavam para resolver o problema".

Bárbara disse que, cerca de 40 minutos depois, evacuaram o trem, devolveram os bilhetes e fecharam a estação. Às 21h30, ela ainda esperava por um ônibus para ir para casa, em Interlagos.