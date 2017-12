Parte da capital paulista entra em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira, 10. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o alerta foi emitido para as zonas norte e oeste, para a região central e para a Marginal do Tietê.

Após chuva forte nos bairros Tremembé, Jaçanã, Jaraguá, Pirituba e Brasilândia, na zona norte, as precipitações começaram a se deslocar para regiões como Lapa, Barra Funda, Jaguara, Vila Leopoldina, na zona oeste.

De acordo com o CGE, a instabilidade foi formada por causa do calor e da entrada de uma brisa marítima. Não há registros de pontos de alagamentos.

Previsão. A terça-feira, 11, deverá ser ensolarada e de temperaturas elevadas na capital. Há possibilidade de chuvas no fim da tarde. O tempo muda na quarta, que deverá ser um dia chuvoso e com temperaturas mais baixas - entre 18°C e 24°C.