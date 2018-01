Zona norte da capital sai do estado de atenção

As chuvas que atingiram a zona norte de São Paulo na tarde desta terça-feira, 24, perderam a intensidade e já começam a se afastar da Grande São Paulo, tirando a região do estado de atenção, às 15h55, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Chuva deixa Zona Norte em estado de atenção Confira o trânsito nas estradas Confira a previsão do tempo Nas próximas horas, novas áreas de instabilidade ainda podem atingir a Capital, mas as chuvas devem ocorrer de forma isolada. Foram registrados seis pontos de alagamentos transitáveis e um intransitável, localizado na Avenida Adão Pereira, junto à Avenida Benedito Andrade, na região de Pirituba.