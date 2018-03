Zona noroeste de SP registra falta de água no fim de semana

Os bairros de Perus, Jaraguá e Vila Clarice, na região noroeste da cidade de São Paulo, sofreram com a falta de água neste fim de semana.

De acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a alta nas temperaturas climáticas elevou a demanda pelo serviço de distribuição provocando a falta de água na região. Para atender todas as residências, o sistema de abastecimento da cidade está operando em sua capacidade máxima.

A Sabesp ainda informou que, em março deste ano, será entregue uma adutora que deve ligar o bairro do Jaraguá à estação de tratamento de água do Guaraú, otimizando a distribuição de água para a região.