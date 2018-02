Zona leste terá mais 2 terminais de ônibus

De acordo com a Secretaria Municipal dos Transportes, as obras estão previstas para começar no ano que vem e terminar em 2016. A maioria dos imóveis atingidos - 88 - fica em São Mateus, bairro que já tem um terminal de ônibus, da EMTU. A construção vai custar R$ 125 milhões. No local, 31 linhas de ônibus poderão transportar 14,4 mil pessoas em horários de maior movimento.

O de São Miguel terá capacidade para 70 ônibus por hora, atendendo a 11 linhas e até 2,6 mil pessoas poderão ser transportadas por hora. A obra custará R$ 19 milhões.