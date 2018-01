Zona Leste tem maior número de vias congestionadas

A zona leste da capital paulista era a região com maior número de ruas e avenidas congestionadas por volta das 8 horas desta quinta-feira, 4, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A região acumulava 24 km de trânsito complicado, a maioria na Radial Leste, que acumulava mais de oito quilômetros de extensão. De acordo com a CET, a cidade registrava 73 quilômetros de morosidade às 7h53. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Acidentes Sete acidentes envolvendo motocicletas ajudavam a complicar o fluxo de veículos em vários corredores de trânsito importantes na cidade, como a Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, onde ocorreu uma queda de moto, e Radial Leste e Ligação-Leste-Oeste, onde um carro bateu em uma moto. Todos deixaram um ferido, segundo a CET. Uma colisão entre dois caminhões, sem deixar vítimas, complicou o trânsito no Cebolão, refletindo na rodovia Castelo Branco. Os veículos ocupavam a faixa central da pista sentido Ayrton da marginal do Tietê, resultando uma lentidão de mais de nove quilômetros na Castelo. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; sentido Centro, entre Avenida Conselheiro Carrão e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 4.050 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.150 metros; - Avenida Aricanduva, sentido Marginal, entre Ponte Aricanduva e Rua Rodeio, com 3.170 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Rua Tupiniquins e Viaduto Dante Delmanto - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Transamérica e Nova do Morumbi Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Penha, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Praça Franklin Roosevelt Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Ifigênia e ponte das Bandeiras - Avenida Cruzeiro do Sul: sentido Santana, entre Ponte Cruzeiro do Sul e Avenida do Estado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Ponte Aricanduva e Rua Rodeio - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas Vinte e Cinco de Março e da Cantareira