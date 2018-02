Zona leste tem boatos de toque de recolher Boatos de toque de recolher se espalharam na noite de ontem por áreas da zona leste da capital, levando comerciantes a fecharem as portas mais cedo e deixando moradores apreensivos. Na Avenida Cipriano Rodrigues, no Jardim Vila Formosa, ao menos uma lanchonete, uma pizzaria e um clube com quadras de futebol encerraram o expediente por volta das 21 horas - a via tem movimento até mais tarde.