Zona leste de SP está em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - A zona leste da capital paulista está em estado de atenção para alagamentos, em razão da forte chuva que atinge a região na tarde desta terça-feira, 3.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), áreas de instabilidade vindas da região de Sorocaba, começam a atuar com forte intensidade na zona leste, principalmente nos bairros de Cidade Líder, Parque do Carmo, São Mateus e São Rafael. A chuva tem rápido deslocamento para o ABC.

Imagens do radar meteorológico também confirmam chuva leve na zona oeste, centro e na zona sudeste. De acordo com o CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas de rápido deslocamento que podem ter pontos de forte intensidade.

Esta tarde já tem chuvas fracas e isoladas na Zona Leste. Ao longo do período podem ocorrer pontos rápidos de maior intensidade, com trovoadas e rajadas moderadas de vento, mas o potencial para formação de alagamentos permanece baixo. pic.twitter.com/oGxObb96z4 — CGE (@cge_sp) 3 de abril de 2018

A mínima para esta terça-feira é de 20ºC e a máxima de 28ºC.

