Zona leste continua com o maior trânsito da cidade

A zona leste da Capital paulista era a região com maior número de vias com trânsito carregado por volta das 8 horas desta sexta-feira, 05, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET A região concentrava 32 quilômetros do total de 82 quilômetros registrados às 7h59 pela CET. A Radial Leste era a via com mais trechos congestionados, chegando a quase 11 quilômetros de lentidão nas pistas sentido Centro. Acidentes No período, seis acidentes deixaram feridos e complicaram o trânsito em vias importantes da cidade. Na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, um carro atropelou um ciclista. Outra pessoa ficou ferida após a colisão entre uma moto e um automóvel, na Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo. Mais um ocorreu na pista sentido Lapa/Bom Retiro da avenida Marquês de São Vicente, na altura do nº 2000, na região da Barra Funda, zona oeste da capital. Outro motoqueiro caiu na altura do nº 10.300 da avenida Sapopemba, no bairro de Teotônio Vilela, na zona leste da capital paulista. Na pista sentido Marginal/Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, na altura da alameda dos Tupiniquins, em Moema, zona sul, outro motoqueiro se acidentou. O quarto acidente ocorreu na altura do nº 3.700 da pista sentido Ipiranga da Avenida Luís Ignácio de Anhaia Melo, na região do Parque São Lucas, zona leste da capital. Os bombeiros foram acionados, mas não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; pista local entre Rua Piratininga e Metrô Belém, com 3.100 metros; entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, pista expressa entre Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Praça Alvaro Ramos, com 3.250 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Transamérica e Nova do Morumbi Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre início e fim da Ponte da Casa Verde Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; pista local entre Rua Piratininga e Metrô Belém, com 3.100 metros; entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Vila Prudente, pista expressa entre Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Praça Alvaro Ramos Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira