Zona leste concentra quase todo congestionamento da cidade

A Zona leste de São Paulo concentrava quase todo o congestionamento da cidade por volta das 8 horas desta terça-feira, 27, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A região acumulava 12 quilômetros do total de 20 quilômetros registrados pela CET às 7h52. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidente O trânsito estava lento na região da Avenida Indianópolis. Segundo a CET, um carro bateu em um poste, por volta das 5h30. Ninguém ficou ferido mas o veículo ocupava uma faixa da via, atrapalhando o trânsito. Na Marginal do Tietê, uma queda de moto na pista expressa sentido Castelo Branco, causou lentidão na região da Ponte da Vila Maria. Uma pessoa ficou ferida. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.980 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.250 metros; - Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, entre Radial Leste-oeste e Avenida Aricanduva, com 1.950 metros; Situação dos principais corredores Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viadutos Beneficência Portuguesa e Pedroso Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara - Avenida Aricanduva: sentido Itaquera, entre Radial Leste-oeste e Avenida Aricanduva Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos, com 250