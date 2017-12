Zona Leste concentra piores trechos de lentidão

Os piores trechos de lentidão desta manhã de quinta-feira, 22, estavam localizados na zona leste de São Paulo, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A região somava mais de 10 quilômetros de pontos com tráfego carregado. Segundo medição da CET, a cidade registrava às 8 horas 18 quilômetros de congestionamentos. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Acidentes Oito pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois micro-ônibus, na rua do orfanato. Outro acidente com ônibus aconteceu na Avenida Faria Lima, deixando dois feridos, após bater em um carro. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Pontes do Tatuapé e Aricanduva, com 2.900 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.246 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Pontes do Tatuapé e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Julio Colaço