Zona leste concentra piores trechos de congestionamento

A Radial leste concentrava quase 10 quilômetros de lentidão por volta das 8 horas desta segunda-feira, 2, causados pelo excesso de veículos, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A zona leste concentrava 22 quilômetros do total de 76 quilômetros registrados às 8 horas pela CET. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Uma pessoa ficou ferida após o carro que dirigia capotar na Avenida Vereador José Diniz, junto à Rua Joaquim Nabuco. Segundo a CET, o veículo foi retirado rapidamente e não causou congestionamento. Outra pessoa ficou ferida após a colisão entre uma moto e um carro, na Estrada de Itapecerica. O trânsito estava lento por aproximação. Na Marginal do Tietê, outro motociclista se feriu ao bater em um carro, na pista sentido Castelo Branco. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert, com 9.530 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Viaduto Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado, com 1.840 metros; sentido Penha, entre Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado e Praça Franklin Roosevelt; Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Avenida Celso Garcia Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista local entre Ruas Trinta e Um de Março e Luís Gama - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Augusta e Itapeva