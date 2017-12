Zona Leste concentra maior congestionamento de SP

A cidade de São Paulo acumulava 24 quilômetros de tráfego carregado por volta das 8 horas desta sexta-feira, 16, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Quase a metade da morosidade estava na zona leste da capital paulista, de acordo com a CET. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Alguns acidentes, a maioria envolvendo moto e veículo de passeio, ajudavam a complicar o trânsito nesta manhã. Na pista expressa da Marginal do Tietê, perto da Ponte do Piqueri, o acidente aconteceu na pista sentido Ayrton Senna. Uma pessoa ficou ferida, assim como na outra colisão na Avenida Aricanduva. Um pedestre foi atropelado por um carro na Avenida Guido Calou, próximo à Ponte Transamérica. O veículo ainda ocupava uma faixa de rolamento da via. Na Avenida 23 de Maio, um veículo bateu contra uma mureta, na pista sentido Aeroporto, próximo ao Viaduto pedroso. Ninguém ficou ferido, mas complicava o trânsito no local. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Piqueri e Remédios, com 4.700 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Avenida Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Alberto Badra e Metrô Guilhermina, com 3.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista local entre Rua Rubens Gomes Bueno e Ponte João Dias Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Piqueri e Remédios, com 4.700 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Pedroso e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Alberto Badra e Metrô Guilhermina - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Vila Prudente, pista expressa entre Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Montesina Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos