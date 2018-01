Zona Leste acumula 30 km de lentidão

O trânsito na zona leste de São Paulo estava bastante carregado na manhã desta terça-feira, 2. Segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a região acumulava 30 quilômetros de congestionamentos, do total de 76 quilômetros registrados às 7h54. De acordo com a CET, o motivo era o excesso de veículos. Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Acidentes Dois acidentes envolvendo motos deixaram três feridos nesta manhã. Duas pessoas foram atropeladas por uma moto na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo por volta das 6h30. O veículo permanecia ocupando uma faixa de rolamento. Na Avenida 9 de Julho, um motoqueiro ficou ferido após colidir com um ônibus, no corredor Exclusivo para o coletivo, na pista sentido Bairro. Centro Por volta das 8h30 na região central de São Paulo, o grande número de consumidores fazendo compras de final de ano e o excesso de veículos deixavam o tráfego lento na maioria das ruas do Brás. A CET solicita aos motoristas que, se possível, evitem a área e retardem os horários de seus compromissos. Entre as ruas mais afetadas estão Rua São Caetano, Rua Oriente, Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida do Estado, Rua Maria Marcolina e Radial Leste Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.580 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém, com 3.880 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Avenida do Estado, sentido Ipiranga, entre Rua Vinte e Cinco de Março e Marginal Tietê, com 3.750 metros; - Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, entre Avenida do Estado e rua Conselheiro Saraiva, com 3.610 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Rua Brasópolis e Viaduto Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Transamérica e Nova do Morumbi Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio e largo do Glicério Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Beneficência Portuguesa e Praça da Bandeira - Avenida Cruzeiro do Sul: sentido Ipiranga, entre Avenida do Estado e rua Conselheiro Saraiva - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Avenida Angélica Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.580 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém, com 3.880 metros - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Ponte Aricanduva e Rua Rodeio - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Vila Prudente, pista expressa entre Rua Adelino e Ponte do Tatuapé Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Rua Vinte e Cinco de Março e Marginal Tietê