Zona Azul vai subir de R$ 1,80 para R$ 3 a partir de segunda

As folhas de Zona Azul vão ter reajuste em São Paulo a partir da segunda-feira, dia 5. O valor sobe de R$ 1,80 para R$ 3, segundo confirmou a CET nesta quarta-feira, 30. O reajuste acontece após 8 anos de preço congelado no valor do talão. São Paulo tem cerca de 33 mil vagas de Zona Azul.

Segundo a CET, as folhas dos talões já adquiridos continuam tendo validade, bem como talões e folhas marcados com os preços antigos, que deverão ser vendidos conforme o valor impresso. A lista com todos os endereços dos postos credenciados pela CET pode ser obtida no site da CET.

O reajuste estava previsto para junho, mas as denúncias de que as empresas estavam estocando talões para se beneficiar do aumento suspendeu a medida. A Secretaria de Transportes de São Paulo abriu uma sindicância para investigar o caso. O relatório conclusivo foi entregue ao secretário Alexandre de Moraes. No entanto, o resultado da investigação não foi divulgado.

Com informações de Solange Spigliatti, da Central de Notícias