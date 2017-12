Zona Azul está mais cara a partir desta segunda em São Paulo

A partir desta segunda-feira, 5, o valor cobrado pelo estacionamento nas vagas de Zona Azul em São Paulo aumenta de R$ 1,80 para R$ 3. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), folhas com o preço antigo ainda estão em circulação, por isso o motorista deve ficar atento ao valor impresso. Se o preço for R$ 1,80, o motorista deverá pagar a tarifa sem reajuste.

O aumento de 67% estava previsto anteriormente para o dia 1º de julho, mas foi adiado por uma suspeita de fraude. O talão completo, com dez folhas, sairá por R$ 28 para o motorista. Atualmente são mais de 3.700 postos de venda credenciados na cidade. Entre eles agências dos Correios, lotéricas e lojas da rede Pão de Açúcar. Quem quiser receber em casa, a venda já está disponível pelo site www.zonaazulemcasa.com.br.

Segundo a CET, o reajuste é inferior à inflação média do período de oito anos - de junho de 2001 a janeiro de 2009 -, quando houve o último reajuste da Zona Azul. O desconto para o motorista que adquirir o talão completo, de dez folhas, pagando R$ 28, será de 6,6%, levando-se em conta o valor para quem for comprar dez folhas avulsas.

Segundo a CET, as empresas distribuidoras recebem semanalmente 55 mil talões e só nesta semana, por causa da notícia de reajuste, o número saltou para 122 mil.

Mesmo assim, de acordo com o dono de uma banca localizada no centro, Marcelo Cupolillo, esse segundo anúncio de aumento não fez com que os motoristas estocassem talões. "O pessoal ficou bem mais preocupado da outra vez. Nem tivemos problemas de distribuição", garante o vendedor.

Os flanelinhas estão dispostos a faturar um pouco mais com o reajuste. Na Rua Carlos de Souza Nazareth, vendedores contam que já planejam vender cada folha por R$ 5. "Essa semana já ficamos sabendo disso. Eles precisam ganhar de alguma forma", diz Bruno Ferreira dos Santos, funcionário de um bar credenciado pela CET.