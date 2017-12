Zona Azul em São Paulo aumenta de R$ 3 para R$ 5

O novo valor unitário, 67% maior, corresponde a mais que o dobro da inflação acumulada entre outubro de 2009, data do último reajuste, até junho deste ano, com IPCA acumulado de 32,57%. Se apenas este índice fosse considerado, o acréscimo por folha seria um real mais barato.

A medida está inserida em uma série de atuações do poder público municipal para incentivar o uso do transporte público e restringir a circulação dos carros no município.

Para o engenheiro da Poli-USP Mauro Zilbovicius, se o reajuste tiver como intenção a mudança de cultura para o transporte público, o resultado é inócuo. "É uma despesa a mais que não vai influenciar, eu acredito, por causa da demanda. As pessoas vão continuar usando", disse.

Ele ainda acredita que não deveria haver Zona Azul em alguns pontos de grande fluidez da cidade, como a Rua Teodoro Sampaio. "É um corredor tanto de ônibus como de automóvel, ou seja, uma via de ligação importante do bairro de Pinheiros, da Marginal até a (avenida) Paulista. O especialista argumenta que as vagas de estacionamento poderiam estar só nas transversais, mas que as demandas dos comerciantes sobre o poder público influenciam a decisão da CET. "O resultado do trânsito também é fluxo de pressões da própria cidade", afirmou.

De acordo com o urbanista e consultor de trânsito e transporte Flamínio Fichmann, o aumento precisa vir com reformas na política dos estacionamentos. "Temos uma oferta de estacionamento em vias públicas simplesmente para justificar a arrecadação da Zona Azul. Existe quantidade enorme de vagas dispostas em locais em que o trânsito está saturado. É um enfoque inadequado a gente achar que estocar carro em via pública é melhor do que utilizá-la para o tráfego de outros automóveis".