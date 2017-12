Zona azul em cinco ruas de Moema começa segunda-feira

A partir de segunda-feira, 19, será mais difícil estacionar em Moema. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai implantar o sistema de Zona Azul em cinco ruas do bairro, onde até agora os motoristas podiam estacionar sem cobranças. Serão criadas 11 vagas para carros e 13 vagas para carga e descarga, além de bolsões com capacidade para 32 motos.

Segundo a CET, o estacionamento regulamentado vai aumentar a rotatividade de vagas na região e atender um número maior de usuários. A Zona Azul nas ruas Afonso Brás, Domingos Leme, Jerusalém, Lourenço de Almeida e Escobar Ortiz vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h e aos sábados, das 7h às 13h.

Em setembro do ano passado, quando anunciou o segundo pacote de restrições de estacionamento, a CET já havia feito mudanças em Moema. Na ocasião, cortou o número de vagas nas ruas Bento de Andrade, Bueno Brandão e Alameda dos Arapanés com a intenção de beneficiar a Av. Ibirapuera e as alamedas dos Nhambiquaras e dos Maracatins.

Desde maio, a Prefeitura vem ampliando o sistema de estacionamento regulamentado. As novas vagas foram criadas no Itaim Bibi, Vila Olímpia e Perdizes. Segundo a CET, a ideia é desafogar o trânsito em algumas vias e aumentar a rotatividade dos usuários de Zona Azul. Em nota divulgada ontem, a companhia reforçou que os motoristas devem comprar os talões em pontos oficiais de venda e no valor estabelecido de R$ 18 (e R$ 1,80 a folhinha). Endereços estão no site www.cetsp.com.br.

Estacionamento

As novas vagas em Moema começam a valer segunda-feira, 19, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h e aos sábados, das 7h às 13h. Veja os endereços:

R. Afonso Brás : 53 vagas; entre Av. Santo Amaro e R. Diogo Jacome, nos dois lados

R. Domingos Leme: 18 vagas; aproximação da R. Afonso Brás, nos dois lados

R. Jerusalém: 9 vagas; aproximação da R. Afonso Brás, nos dois lados

R. Lourenço de Almeida: 9 vagas; aproximação da R. Afonso Brás, nos dois lados

R. Escobar Ortiz: 14 vagas; entre a R. Afonso Brás e R. Baltazar da Veiga, nos dois lados