Zina do Pânico é preso novamente em São Paulo

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Marcos da Silva Herédia, de 27 anos, o Zina do programa "Pânico na TV", da Rede TV!, foi preso novamente no início da tarde deste sábado, 16, na região do Jaraguá, zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, ele teria disparado tiros para o alto em uma mata nas imediações da Rua Capela do Socorro.

Testemunhas fizeram uma denúncia anônima avisando que um homem, possivelmente o integrante do programa humorístico, estava efetuando os disparos. Em um patrulhamento, policiais da 2ª Companhia do 18º Batalhão da PM encontraram Zina, por volta do meio-dia. Ele portava um revólver calibre 38. A arma seria fria e teria a numeração raspada.

Conforme os PMs, Zina não ofereceu resistência à prisão. Ele foi encaminhado ao 72º Distrito Policial (Vila Penteado). O integrante do Pânico já havia sido preso em 28 de outubro do ano passado, com um pino de cocaína, também na Rua Capela da Lagoa. Na ocasião, foi registrado um termo circunstanciado na delegacia, já que a quantidade de droga apreendida o classificava como usuário.