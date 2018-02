ZECA PASSA O DIA AJUDANDO VÍTIMAS

Dono de um sítio em Xerém (distrito de Duque de Caxias), o cantor e compositor Zeca Pagodinho passou o dia ajudando moradores que sofreram com a enchente. Embora atualmente viva na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, Zeca estava no sítio, que diz ser sua verdadeira casa, desde o réveillon.

Em um quadriciclo, ele percorreu várias ruas de Xerém com a filha Elisa. Zeca também usou o Twitter e o Facebook para pedir solidariedade às vítimas. O cantor descreveu a situação na localidade de Hilarino de Souza. "Muitas famílias acabaram. Muita gente pobre, sofredora. Lá só tem um caminho, que está tomado de lixo. É um descaso. Isso dá nojo, nojo dos políticos." Uma ponte desabou perto da propriedade do sambista.

Zeca contou que acordou com amigos salvando bichos no quintal. "Era muita chuva, vi toda a sujeira lá em cima. Fiquei ajudando as pessoas a sair de lá. Juntei o que tinha em casa e fiz uma sopa. Havia cinco cestas básicas que sobraram do Natal. Queria comprar mais, mas está tudo fechado", lamentou.

Ele tinha viagem marcada para Orlando, nos Estados Unidos, ontem. "Vou viajar agora, com a cabeça em Xerém. Eu não perdi nada, talvez uns cabritos, dois bezerros. Isso não é nada. Estou desde as 6h da manhã ajudando as pessoas. Minha mulher levantou às 4h para ajudar. A cada hora, chegam amigos, voluntários", disse Zeca, que confessou uma "sensação de impotência" diante do drama.

Pela manhã, em entrevista à TV Globo, o cantor pediu providências às autoridades. "Tem criança desaparecida, tem família soterrada, tem casa que desceu rio abaixo", disse Zeca, que se emocionou ao comentar a devastação.