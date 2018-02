Zé Elias permanece preso por não pagar pensão alimentícia

SÃO PAULO - O ex-jogador de futebol Zé Elias permanece preso nesta sexta-feira, 22, na 33º DP de São Paulo (Pirituba). Ele só poderá ser solto caso haja um alvará de soltura emitido por decisão judicial.

O ex-jogador foi preso na manhã desta quinta-feira, 21, por falta de pagamento de pensão alimentícia à ex-mulher. Segundo informações da Polícia Civil, o ex-volante se apresentou à Divisão de Capturas depois de não ser localizado em sua residência, na zona sul da cidade. O valor devido por Zé Elias é de R$ 932.577,733, referentes ao período entre maio de 2008 e maio de 2010.

Zé Elias tem 34 anos e foi ídolo do Corinthians na década de 90. Além do clube do Parque São Jorge, ele defendeu clubes como Santos, Inter de Milão, Olympiakos e Bayer Leverkusen. O ex-jogador, aposentado em 2009, chegou a ser convocado pela seleção brasileira.