Xuxa arrecada R$ 2 mi com vestidos

O governador Geraldo Alckmin cedeu anteontem o Palácio dos Bandeirantes para um jantar seguido do leilão de 12 vestidos de Xuxa, entre outros itens, com renda revertida metade para a Fundação Xuxa Meneghel, de crianças carentes, metade para o Hospital do Câncer de Barretos.

Cada uma das 45 mesas do jantar custou R$ 10 mil. Muitas celebridades, como Hebe Camargo, Viviane Senna e a dupla de sertanejos Victor e Leo, prestigiaram o evento. "A Xuxa é uma pessoa maravilhosa e eu sempre estarei dando força para as iniciativas com crianças carentes", afirmou Viviane.

Xuxa disse que estava muito feliz de poder estar ali e de contar com pessoas tão generosas. "Não peço a vocês que deixem de fazer nada, jantar fora, viajar, apenas que adotem (os custos) de uma criança na fundação. Eu gasto R$ 350 por mês com cada uma delas", disse.

O ator Murilo Benício e a namorada, Guilhermina Guinle, anunciaram que estavam adotando as despesas de uma criança. Henrique Prata, gestor do Hospital do Coração, elogiou a iniciativa da apresentadora e sua colaboração. "Poucas pessoas conhecem o tamanho do coração da Xuxa como eu." Um bolo grande e colorido foi trazido, para que Xuxa, aniversariante no dia 27 de março, cantasse parabéns com os convidados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As roupas leiloadas eram de grifes como Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Emporio Armani e Lino Villaventura. O vestido que Xuxa usou, um tomara que caia off white assinado pelo estilista Samuel Cirmansck, recebeu o lance mais alto da noite - R$ 240 mil. O segundo foi o violão da dupla sertaneja Victor e Leo, que atingiu R$ 210 mil.

Ao todo, o leilão arrecadou R$ 2 milhões. Hebe Camargo ainda comprou (e reverteu para as crianças carentes) um beijo de Murilo Benício - pelo qual pagou R$ 50.