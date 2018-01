X-9 vai mostrar o Brasil português no Anhembi

SÃO PAULO - O desfile deste ano da X-9 Paulistana, escola de samba que tem as mesmas cores da bandeira de Portugal, vai resgatar a importância da cultura lusitana na nossa vida cotidiana. A agremiação da zona norte, que promete um desfile bastante vibrante, vai levar para o sambódromo temas como o idioma, a culinária e lembrar a mania portuguesa de andar com medalhas com santos pendurados no pescoço, além de muitas outras das superstições que aprendemos com nossos avós.

A escolha do tema é parte de um projeto com muitas coincidências. A principal delas é a própria história da escola, que em 12 de fevereiro - um dia antes de desfilar - completa 35 anos. A X-9 foi criada por descendentes de portugueses. O presidente, José Manoel Gaspar, é descendente. "Meus pais são portugueses e estavam vivos quando a escola foi fundada", conta Gaspar.

O carnaval deste ano tem a função também de devolver a autoconfiança dos componentes e fazer com que a X-9 volte para a briga pelo título. Desde 2006, ela não fica entre as cinco primeiras colocadas. "É um resgate da agremiação ao lugar que ela merece ocupar. Vamos voltar com tudo na qualidade do desfile, na sintonia entre samba-enredo e a parte estética", conta o carnavalesco Augusto Oliveira, de 52 anos.

Ele assina o carnaval da escola da Parada Inglesa junto com Rodrigo Cadete, de 32 anos. A ideia do enredo foi sugerida e pesquisada por Rodrigo. Formado em história, ele conta que o tema tem tudo a ver com a escola. "Vamos mostrar toda a influência portuguesa na arte, na arquitetura, na culinária, na religião. E é importante lembrar que é um samba que fala do Brasil e não de Portugal", avisa.

ANIVERSÁRIO

O último carro alegórico será uma homenagem ao aniversário da escola. Terá até mesmo direito a um bolo gigante de onde sairá um símbolo da união Brasil-Portugal: Carmem Miranda, que se estivesse viva completaria 100 anos. O custo do carnaval deste ano da X-9 deve ficar perto dos R$ 2 milhões.