X-9 vai misturar Amazônia e Obama

Embora tenha escolhido como enredo a Amazônia, que já foi tema das escolas de São Paulo e do Rio ao menos 36 vezes, a X-9 Paulistana quer fugir do convencional e levar para o Sambódromo do Anhembi um desfile escrachado. Para isso, vai misturar a floresta com o presidente norte-americano Barack Obama, figuras da umbanda, a cantora Madonna, o vinho e até o apresentador Chacrinha e suas chacretes. A escola é a penúltima a desfilar na primeira noite do Grupo Especial. "Criei uma história fantástica em cima da Amazônia e sua internacionalização", diz o carnavalesco Paulo Führo de Andrade. No enredo, um personagem fictício viaja pela história da borracha, ganhando, perdendo e esbarrando nos americanos. Andrade afirma que fará um carnaval do exagero. "Um desfile barroco com tudo muito rebuscado e grandioso." Outra característica do desfile será o excesso de informação, tanto nos carros alegóricos como nas alas. "O nosso carnaval é uma involução. Vamos voltar aos anos 70 e 80, quando não havia campeonato e as escolas não tinham compromisso com o didático. É um delírio de felicidade, um momento para esquecer de tudo", diz. Um exemplo será o segundo carro alegórico, a Ilha da Deusa Havea Brasiliensis, que nada mais é que o nome científico da borracha. Nele, o vinho representará a opulência da região amazônica. A riqueza da Amazônia desperta a cobiça dos Estados Unidos, personagens centrais do enredo e representados por um corvo azul. No carro do império norte-americano, haverá personagens de forma satirizada: Rango, Mulher Maravelha e Gay Aranha. Este ano, a escola não terá drags queens em suas performances, mas travestis. Um deles será Madonna. Na linha da irreverência, no mesmo carro haverá um imenso palhaço simbolizando uma cadeia de lanchonetes que prepara um churrasco com os bois de Parintins. A confusão continua com a participação de Chacrinha, que vai dar um troféu abacaxi para o corvo, ou seja, os EUA.