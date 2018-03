X-9 presta homenagem a Renato Aragão

Ao chegar, Renato Aragão disse, com os olhos marejados, que “a sensação é maravilhosa, indescritível. Meu coração está no pé, porque eu vou sambar muito”. A filha Livian afirmou que ainda não sabe explicar o que está sentindo. “É a primeira vez que vou desfilar numa escola tão grande como essa.” Perguntada sobre a homenagem a seu pai, respondeu que é um grande prestígio.

Renato Aragão também comentou sua parceria com Dedé. “O Dedé é eterna companhia, que eu vou levar para a vida toda.” Questionado se Didi Mocó é eterno, ele começou a rir e respondeu: “Confio muito na ciência.” Ele afirmou que não sabe se é Renato Aragão ou Didi. “Mas como o Didi é mais novo, prefiro ser o Didi.”

O carro em que Renato Aragão vai desfilar carrega uma miniatura do Cristo Redentor, com uma miniatura dele no ombro do Cristo, lembrando a vez em que Renato escalou o Cristo. Renato Aragão e sua família desfilam embaixo da miniatura do Cristo.

Um dos carros alegóricos, que trará os bonecos dos Trapalhões, terá, entre outros artistas, Roberto Leal, além de Cesar Filho, sua mulher e a filha do casal. “O carnaval é um programa de família sim. São Paulo tem muito respeito pelo seu público. O Renato merece toda a homenagem para ele”, disse Cesar Filho.

Dedé comentou de cima de um dos carros alegóricos que está muito feliz com a homenagem porque ele considera os Trapalhões como um corpo. “Se machucar um, todo mundo sente, e o Didi é a cabeça desse grupo.”

A escola entrou na avenida com 3.200 integrantes, divididos em 26 alas e cinco carros alegóricos. A X-9 é a quinta agremiação a desfilar nesta segunda noite. Segundo estimativas de Gaspar, o custo do desfile deve ficar entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões.