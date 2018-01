www.estadao.com.br/educacao

Na página de educação do site Estadão.com.br, você encontra informações sobre os principais vestibulares do País, entre outras notícias sobre o ensino fundamental e médio.

Alunos cineastas rumo ao México

O colégio Dumont Villares, do Morumbi, zona sul de São Paulo, vai representar o País na seletiva latina da competição de vídeos digitais de alunos do ensino médio Kid Witness New (KWN), que será realizada no México de 16 a 18 de maio. O Dumont Villares foi o vencedor da etapa nacional, superando outras quatro escolas paulistanas: Bandeirantes, Pioneiro, CEB e Augusto Ruschi. Veja no nosso site os cinco vídeos.

A equipe vencedora produziu um vídeo a partir do tema saudade. O estudante Vitor Saporito Martins, de 15 anos, diz que eles e os colegas não perderam tempo em discussões. "Pegamos uma câmera, propusemos uma ideia e fomos filmar. Tudo ficou pronto em uma semana."

O vídeo tem 5 minutos e conta a história de uma adolescente que, apesar de ter acesso à internet e ao celular, precisa escrever cartas para o pai, que está preso. "Fizemos um misto de ficção e documentário, entrevistamos até a mulher de um presidiário", diz Vitor, que já pensa em estudar Comunicação.

Se o colégio vencer os concorrentes latinos, Vitor e os colegas seguirão para a grande final, no Japão. Criado pela Panasonic em 1989, o KWN já reúne 1.020 escolas de 32 países.

Prêmio para blog de professor

O blog Física na Veia (www.fisicanaveia.com.br), criado pelo professor Dulcidio Braz Junior, foi escolhido como o melhor blog em língua portuguesa do ano pelo júri do The Best of the Blogs (BOBs), concurso internacional organizado pelo grupo de comunicação alemão Deutsche Welle. "O blog é uma sala de aula onde não toca o sinal", disse Braz Junior, que em junho embarca para a cidade de Bonn, na Alemanha, para participar da premiação. "Meu slogan agora é "Física é pop"."

Mais de 8 mil blogs brasileiros, sobre vários temas, tinham sido indicados pelos internautas no início da disputa. O Física na Veia também se saiu bem na votação popular: ficou em 3º lugar.

O professor blogueiro usa linguagem bem-humorada para falar de temas atuais da física, como o LHC, maior acelerador de partículas do mundo.

Professor do Colégio Anglo de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Braz Junior criou o blog em 2004 para divulgar seu livro Tópicos de Física Moderna. O site ganhou fôlego em 2005, quando foi comemorado o Ano Mundial da Física, e em 2009 registrou mais de 1 milhão de visitantes. Leia entrevista com o professor no blog do Estadão.edu (blogs.estadao.com.br/ponto-edu).

Debate na web

Depois dos problemas do ano passado, como o adiamento da prova, ainda é importante ter uma preparação específica para o Enem?

uma preparação específica para o Enem?

SIM

Marjorie Arruda, 22

Vestibulanda de

Medicina-Anglo

NÃO

Eduardo Walsh, 20

Vestibulando

de Medicina-Anglo

