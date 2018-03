Wilson Pollara deve ser novo secretário municipal de Saúde

BUENOS AIRES - O médico Wilson Pollara, de 67 anos, secretário adjunto de Saúde do Estado de São Paulo, deve ser o escolhido do prefeito eleito de São Paulo, João Doria, para assumir a secretaria municipal de saúde em sua gestão.

Além de Pollara estavam cotados outros nomes, como o médico Milton Flávio e o presidente do Hospital Albert Einstein, Claudio Lottenberg, mas, segundo o Estado apurou, Doria escolheu o secretário adjunto por ele contar com o apoio do secretário estadual de Saúde, David Uip. O objetivo do tucano é facilitar a interação entre Prefeitura e Estado na área da saúde e também atrair investimento do Estado no município.

Ele pretende unificar programas estaduais e municipais na pasta e fazer um parceria com a Investe São Paulo, agência de fomento do Estado, que, entre outras ações, busca atrair investimentos da iniciativa privada para construir hospitais onde há demanda em municípios do Estado. Isso não ocorre hoje na capital, onde há resistência do prefeito Fernando Haddad.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dória estava na Argentina em encontro do Lide, grupo de líderes empresariais que ele criou.