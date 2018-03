William Crunfli

1. Como estão os preparativos para o show da cantora Amy Winehouse em São Paulo?

Quantas pessoas na organização e produção? São 42 pessoas trabalhando na pré-produção - a montagem começou dia 9 no Anhembi. Serão 280 pessoas trabalhando durante a semana e 1,4 mil no dia do show.

2. Haverá quantos estacionamentos nas redondezas?

Teremos disponíveis 5 mil vagas para veículos distribuídas nos estacionamentos da Avenida Olavo Fontoura, no número 1.500 e no portão 38.

3. É conhecido o histórico da cantora com álcool e drogas. No show do Rio ela foi vista com cerveja no palco. Como a organização se preparou para os efeitos esperados?

A Amy está se preparando há meses para um esperado retorno aos palcos depois de dois anos. Recentemente fez um maravilhoso show fechado de duas horas na Rússia, como aquecimento para a turnê brasileira.

4. Amy Winehouse tem ficado hospeda no Rio e viajado para fazer os shows, como em Florianópolis. Em São Paulo, ela ficará hospeda da em algum hotel?

Infelizmente, por contrato, não podemos informar oficialmente o hotel em que ela se hospeda.

5.Além da luneta no quarto, ela fez mais alguma exigência excêntrica?

A mais inusitada foi essa mesma.