West Plaza consegue liminar e continua aberto A Justiça concedeu liminar para suspender as multas dadas pela Prefeitura de São Paulo e impedir o fechamento do Shopping West Plaza, na Pompeia, zona oeste da capital paulista. O alvará do centro comercial havia sido cassado pela Subprefeitura da Lapa no dia 14 de agosto, sob a acusação de que o shopping center teria construído áreas que não estavam previstas na planta original.