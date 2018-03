Webjet: 60% de voos cancelados ou atrasados O efeito cascata do caos aéreo provocado pela Webjet anteontem foi mais uma vez sentido pelos passageiros. Até as 20 horas de ontem, 60% dos voos registraram problemas - 51 cancelados e 20 atrasados. No Aeroporto Santos Dumont, no Rio, nenhum voo partiu no horário até as 16h20. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, os atendentes não sabiam informar a previsão de decolagens. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que vai multar a Webjet.