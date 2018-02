Washington Luís será bloqueada para remoção de carreta; veja alternativas

SÃO PAULO - A Avenida Washington Luís será interditada neste final de semana, no trecho próximo à Avenida Prof. Vicente Rao, para remoção da carreta superdimensionada que tombou no sábado passado, 2. Ela transportava um transformador de 198 toneladas de Guarulhos para o Porto de Santos, de onde seguiria para o Egito. O acidente complicou o trânsito na região durante toda a semana.

Das 20 horas desta sexta-feira, 8, até as 8 horas de domingo, 10, o trecho ficará bloqueado no sentido bairro. No sentido centro, haverá interdição das 11 horas às 20 horas de sábado, 9.

Participarão da operação especial de remoção 200 agentes de tráfego e 130 viaturas incluindo guinchos e motos. Haverá faixas de orientação para os motoristas que trafegarem no local.

Desvios. Veículos que seguem pela Washington Luís, no sentido bairro, deverão utilizar a Av. Dória, a Av. Prof. Rubens Gomes de Souza e a Av. Prof. Vicente Rao, sentido Marginal, retornando junto a Praça Antônio Simões Ladeira e acessando a Av. Washington Luís junto ao viaduto.

Os veículos que trafegam pela Washington Luís, no sentido centro, deverão utilizar o acesso da Av. Washington Luís para a Av. Vereador João de Luca, seguindo em frente pela Rua Itagyba Santiago, à esquerda na Rua Palacete das Águias, retornando para a Av. Washington Luís, sentido centro.

Rotas alternativas. A CET recomenda aos veículos com origens das diversas regiões da cidade que utilizem como alternativa à Washington Luís as seguintes vias:

- Região da Av. 23 de Maio / Av. Rubem Berta - sentido Interlagos:

Opção 1: Av. Ibirapuera, Av. Vereador José Diniz, Rua Marechal Deodoro, Av. Santo Amaro, Av. João Dias, Ponte João Dias, Av. Guido Caloi, Ponte Transamérica, Av. Nações Unidas e Av. Interlagos.

Opção 2: Túnel Ayrton Senna, Túnel Tribunal de Justiça, Av. Juscelino Kubitschek, Av. das Nações Unidas (sentido Castello Branco), Ponte Roberto Rossi Zuccolo e Av. Magalhães de Castro (Marginal Pinheiros).

Opção 3: Av. Moreira Guimarães, Alameda Miruna, Alameda dos Aicás, Av. Luiz Carlos Berrini, Av. Dr. Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros.

Opção 4: Av. Moreira Guimarães, Av. Washington Luís, Av. Roberto Marinho, Ponte Octávio Frias de Oliveira e Marginal Pinheiros.

- Região de Santo Amaro - sentido centro:

Opção 1: Av. João Dias, Av. das Nações Unidas, Av. dos Bandeirantes, Viaduto João Julião da Costa Aguiar, Av. Moreira Guimarães, Av. Rubem Berta e Av. 23 de Maio.

Opção 2: Av. João Dias, Rua Nove de Julho, Av. Adolfo Pinheiro, Av. Santo Amaro, Av. Roberto Marinho e Av. Washington Luís.

Opção 3: Av. João Dias, Rua Nove de Julho, Av. Adolfo Pinheiro, Av. Vereador José Diniz, Av. Ibirapuera e Av. 23 de Maio.

- Região de Interlagos / Santo Amaro - sentido Centro:

Av. Nações Unidas, Av. dos Bandeirantes, Viaduto João Julião da Costa Aguiar, Av. Moreira Guimarães, Av. Rubem Berta e Av. 23 de Maio.